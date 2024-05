“Conte-Milan? I rossoneri non hanno mai aperto al tecnico salentino”

In diretta su Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Federico Masini, giornalista di Tuttosport. Di seguito un estratto della sua intervista.

“Si parla poco di Conte-Milan perché è il Milan a parlarne poco. Le indicazioni che sono arrivate nell’ultima settimana parlano di una disponibilità dello stesso Conte ai rossoneri. La dirigenza del Milan non sembra mai aver aperto al tecnico leccese, per tutta una questione caratteriale, di richieste economiche e quanto ben conosciamo. L’apertura che, adesso, arriva dallo stesso allenatore fa capire che Conte rischia di non avere ancora una panchina. E questo fa specie, considerando il lignaggio del tecnico. Evidentemente non ci sono club così convinti ad andare su Conte. E poi se non ha ancora chiuso la porta al Napoli, lo stesso allenatore non ha ancora un contratto né col Milan o con qualsiasi altro club. Dal Milan non arriva ancora il nome sull’erede di Pioli, ma la situazione è da definire. Sul nome di Conte c’è ancora confusione in casa rossonera: non si sa se sia un bluff della società oppure realmente c’è poco col Milan. Sull’addio di Pioli al Milan, invece, non ci saranno dubbi. Mi aspetto una separazione serena e nel segno della stima tra tutte le parti. Questa società lo ha sempre difeso, senza eliminazione in l’Europa League lo avrebbe anche confermato. Pioli dovrà valutare se separarsi anticipatamente per cercare un altro club oppure godersi un anno fermo, stipendiato dal Milan. La mia sensazione è che troverà un accordo coi rossoneri per liberarsi”

Fonte: Radio Punto Nuovo