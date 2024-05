CdS – Napoli-Conte, il patron azzurro ci ha provato a inizio stagione, ecco i motivi del rifiuto

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis continua a provarci con Antonio Conte per il Napoli del futuro, ma a inizio stagione lo voleva fortemente, proprio come ora, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Ottobre 2023, cinque mesi dopo lo scudetto e sette prima del tracollo: De Laurentiis provò a correre in tempo ai ripari, a correggere al volo una scelta sbagliata (Rudi Garcia) con una che riteneva perfetta per rilanciare in un amen lo spirito già tremolante dei campioni d’Italia e le ambizioni Champions. E così chiamò Antonio Conte per offrirgli la panchina del Napoli: lui, però, ringraziò e declinò con cortesia un’offerta super di ingaggio, spiegando la sua voglia di famiglia, di riposo, e soprattutto di evitare un salto a bordo in corsa. Non era una questione di stipendio: preferiva un progetto in bianco, da disegnare insieme, da zero, secondo principi e idee condivise. Bene: oggi esistono queste condizioni”.

