Il Mattino – De Laurentiis vuole Conte, ma c’è il Milan in concorrenza

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis , non molla la presa, lui vuole Antonio Conte in panchina per la prossima stagione, ma all’orizzonte spunta la concorrenza del Milan, come riporta il Mattino. “De Laurentiis, stavolta, non lo molla. Vuole Antonio Conte, ha rotto ogni indugio, è in pressing sul tecnico leccese. Vuole provarci a convincerlo ad accettare la panchina azzurra. Cosa non semplice, perché in queste ore si è accesa la corsa all’ex Juventus e Inter che, come era immaginabile, un po’ tutti vogliono.

