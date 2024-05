De Giovanni: “Napoli in silenzio stampa? Grande vigliaccheria”

Maurizio De Giovanni, noto scrittore napoletano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, analizzando la stagione azzurra.

Factory della Comunicazione

Ecco le parole di Maurizio De Giovanni:

“Stiamo passando dalla sorpresa al dolore, all’indignazione, fino ad arrivare alla preoccupazione. Ora i tifosi del Napoli sono molto preoccupati, fino a un mese fa era immaginabile ribaltare la barca. Ora la barca fa acqua da tutte le parti, il problema non è di timoniere o di equipaggio, ma è un problema generale. Nel cercare i colpevoli stiamo perdendo tempo, in questo momento non saprei dirti di chi è la colpa. “Fino a qualche settimana fa pensavo che con un grande allenatore di personalità con quattro acquisti mirati sarebbe stato sufficiente, ora non lo penso più. L’erede di Osimhen? E’ un tema forte, il nigeriano andrà via perché è inimmaginabile pensare che il Napoli gli paghi 10 mln netti a stagione. Ma il sostituto di Osimhen viene a giocare in una squadra che non fa le coppe? Solo con un allenatore importante può arrivare. Gasperini? Bravissimo, ma non ha vinto nulla. Ci vuole Conte. Silenzio stampa? Segnale pessimo, non so chi abbia preso questa decisione, ma devono ricordarsi che i tifosi esistono, pagano fior di quattrini ed hanno diritto ad ascoltare le voci dei protagonisti. In cambio hanno il silenzio ed è un’omissione grave. Il silenzio stampa è uno strumento fuori luogo, noi abbiamo il diritto di capire cosa sta succedendo. Lo trovo un atto di grande vigliaccheria”.