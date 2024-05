Conte-Napoli, De Laurentiis cambia strategia e non bada a spese

Il presidente del Napoli vuole Antonio Conte sulla panchina azzurra, ha capito che c’è bisogno di un colpo grossi per scuotere dal pessimismo e dalla delusione che hanno accompagnato questa stagione. Il Mattino scrive: “Ed ecco quindi che De Laurentiis, che ha ripreso da pochissime ore i contatti telefonici dopo un lungo silenzio, incontrerà Conte di persona per capire se ci sono le condizioni per chiudere. E alla svelta. I tracolli delle ultime domeniche hanno spinto il patron azzurro a cambiare strategia, perché serve ora un tecnico che emozioni, una mossa che scuota tutto e tutti: la delusione dell’ambiente e i problemi da risolvere spingono a tentare a ogni costo Conte a dire di sì al Napoli. Senza badare tanto alle questioni legate all’ingaggio. Anche perché le richieste economiche sono assai più basse rispetto agli ultimi tempi: Conte chiede tra i 4-5 milioni di euro a stagione, ovviamente più i premi legati ai risultati e i diritti di immagine per sé. Ci sono ben altri nodi sul tavolo, quelli legati al progetto tecnico: uno come Conte non lo ingaggi solo con le promesse, le belle parole e così via. Il leccese vuole una certa carta bianca nella gestione tecnica. Oltre che nel mercato. E in ogni caso, 5 milioni (netto) di stipendio, sarebbero un record per un allenatore del Napoli. Ma un club che ha una liquidità di circa 180 milioni di euro non può badare al risparmio: e De Laurentiis non intende farlo”.

Factory della Comunicazione