CdS – Zielinski in dubbio anche per la gara di venerdì contro la Fiorentina

Il Napoli non si è fermato dopo la sconfitta di sabato contro il Bologna, ieri si è allenato regolarmente, e in merito a Piotr Zielinski assente già dalla gara con la Roma, le notizie non sono rassicuranti per la trasferta di Firenze, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Da un punto di vista della seduta, l’unica notizia è che Zielinski, fermo già prima della Roma per una lesione al polpaccio sinistro, ha svolto lavoro personalizzato in campo. Sarà valutato giorno dopo giorno fino alla trasferta di Firenze. E si vedrà: al massimo rientrerà per l’ultima con il Lecce, così da congedarsi a dovere dal popolo che ha deliziato per otto anni. Per il momento, comunque, è impossibile valutare una formazione: chi ha giocato contro il Bologna si è limitato a una classica seduta di scarico, e gli altri della rosa, meno impiegati o magari per niente, hanno svolto attivazione, lavoro di potenza aerobica e partitina finale. Consapevoli che però sarà difficile trovare spazio contro la Fiorentina”.

Factory della Comunicazione