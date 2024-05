CdS – Kvara, ADL si priverebbe di lui solo ad una condizione

Il primo passo verso quello che sarà il nuovo Napoli è sicuramente il rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia, anche perchè il presidente De Laurentiis non ha nessuna intenzione di liberarsi di lui, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il Napoli non vuole perdere Kvara, non ci pensa, e se proprio dovesse accadere di non riuscire a trattenerlo, beh, sarebbe soltanto al cospetto di un’offerta talmente indecente da scioccare il presidente: un anno fa, questo genio georgiano poco più che ventenne, non aveva prezzo. Era impossibile stabilirlo. E oggi nonostante una stagione piena di bassi a soffrire insieme con la squadra e molto da solo i contraccolpi della caduta libera degli ex campioni d’Italia – forse più di chiunque altro -, il club lo valuta almeno 130 milioni. Giù di lì, qualcosa in più e non in meno. Il Psg è avvertito: è un gioiello, un pezzo da collezione che Adl vuole esibire nel salotto di casa del nuovo allenatore. Ovvero: vuole rinnovare il suo contratto. La trattativa è nel vivo, nei pressi della partita con la Roma è andato in scena un incontro con il suo manager Mamuka Jugeli e con suo padre Badri, ma per l’intesa occorre parlarne ancora. Si rivedranno presto”.

Factory della Comunicazione