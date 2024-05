Bucchioni: “Se il PSG vuole la coppia scudetto il Napoli si faccia dare più di 200 milioni”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport, analizzando il delicato momento del Napoli.

Ecco le parole di Enzo Bucchioni:

“Se fossi tifoso del Napoli, molti di questa squadra non vorrei più vederli. La società però dovrà essere più razionale e capire come salvare il salvabile. Questa è ancora la stessa squadra dello Scudetto e non può essere tutto perso dopo un anno. Potrebbe essere l’anno giusto per rifondare, però, la squadra in toto: fossi nel Napoli non tratterei nessuno, neanche Kvaratskhelia. Tenere un giocatore scontento è solamente un danno per una squadra. Se il PSG vuole la coppia dello Scudetto azzurro (Kvara-Osimhen, ndr), il Napoli si faccia dare più di 200 milioni di euro. E sai che squadra costruiresti con quei soldi.

Parigi hanno bisogno di rimpiazzare Mbappé e potrebbe essere addirittura un’occasione per il Napoli. L’importante sarebbe reinvestire questi soldi con senso e competenza. Il silenzio stampa? Si vuole tenere il gruppo lontano da contestazioni e domande imbarazzanti, si vuole nascondere tutto per non affrontare il futuro. Ora serve anche un comandante come allenatore, Spalletti riuscì a rimettere in piedi la squadra dopo Gattuso proprio per il suo carattere. C’è bisogno di un personaggio forte, con grande personalità ed esperienza tipo Conte, Pioli o Gasperini. Oppure basta persino un allenatore giovane come Italiano a patto di rifargli completamente la squadra, concordandola in ogni aspetto con lui. Non serve un altro Garcia e lo sa benissimo anche De Laurentiis, che non può più sbagliare”.