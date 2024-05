Agostinelli: “Ecco l’allenatore ideale in chiave Napoli”

L’ex allenatore del Napoli, Andrea Agostinelli, è intervenuto a Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live, rilasciando alcune dichiarazioni sul futuro della squadra azzurra.

Ecco le parole di Andrea Agostinelli:

“Per me l’allenatore ideale in chiave Napoli potrebbe essere Gasperini che in questo momento farebbe di più la differenza. Certo anche gli altri sono dei grandi allenatori. Credo però che Gasperini abbia bisogno di giocatori di un certo tipo ed avrebbe bisogno di un po’ più di tempo rispetto agli altri. Il silenzio stampa voluto da tutti è perché forse c’era timore di qualche dichiarazione che avrebbe potuto far arrabbiare la tifoseria e la città ulteriormente.

È chiaro che la città vorrebbe sapere ma in questa situazione, con una delusione talmente grande, cosa c’è da capire. Quest’anno molti giocatori del Napoli non hanno dimostrato di essere dei top player perché questi ultimi hanno continuità di rendimento. Cioè hanno giocato troppo al di sotto delle loro possibilità, come se fossero appagati per aver vinto uno scudetto. Il top player però vince tanto e non una sola volta. Di disamore a Napoli ne ho visto sempre poco. Per esempio, dopo una partita a Treviso di serie B che vincemmo 1-0 a Capodichino vennero ad aspettarci mille tifosi. E vogliamo parlare dei 70mila contro la Triestina per la salvezza. I tifosi del Napoli hanno sempre accettato tutto ma vogliono vedere una squadra che combatte.

Quest’anno io pensavo si aprisse un ciclo ed invece dovranno ricominciare da zero o quasi. Capisco, quindi la delusione e gli abbonati che non sono andati allo stadio ma il disamore non esiste soprattutto se sarà mostrato un progetto valido. Mi ha deluso quest’anno di più Osimhen rispetto a Kvara perché non gli ho mai visto la faccia da tigre dello scorso anno”.