Spalletti: «C’era tutto per continuare Avevo buoni motivi per salutare. Perdono, ma non dimentico»

«NON DIMENTICO»

Factory della Comunicazione

Ovunque c’è odore di futuro, però il passato continua a seminare stralci. Parola di Luciano Spalletti, l’uomo che soltanto un anno fa portava in trionfo la squadra dei campioni d’Italia. Il ct della Nazionale è ospite del World Meeting on Human Fraternity al Coni, a Roma:

gli chiedono perché abbia deciso di lasciare dopo lo scudetto. E lui: «Noi a Napoli avevamo tutto per dare seguito a ciò che abbiamo vinto. Bisognerebbe essere a conoscenza di tante cose. Io voglio bene a tutti, perdono tutti, ma non dimentico. Non dico perché sono venuto via, ma non per paura. Ho avuto i miei motivi».

E poi aggiunge: «Nel Napoli la relazionalità era bellissima. Non abbiamo vinto per merito mio, ma per la città che ha una passione tremenda».

