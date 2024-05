Rivoluzione senza precedenti, occorre l’uomo giusto: ADL ci riprova

Deluso, amareggiato, ovviamente arrabbiato. Nerissimo. Come il futuro che i tifosi intravedono. De Laurentiis è apparso così, ieri. E la contestazione l’ha sentita, certo. E si direbbe che non l’abbia lasciato indifferente. Scrive Il Mattino: “

Ce l’ha con la squadra, molti verranno mandati via in quella che sarà una rivoluzione senza precedenti nella storia azzurra. Ma serve l’uomo giusto, quello che possa dare una iniezione di entusiasmo, uno che prenderà questa squadra e la rivolterà come un calzino. Dunque, ha iniziato a programmare un vertice nei prossimi giorni, da dentro o fuori con Conte e i suoi agenti. Dopo i lunghi silenzi di queste settimane, l’allenatore pugliese ha mandato emissari per far capire a De Laurentiis che le sue pretese per l’ingaggio non sono quelle dei tempi d’oro del Tottenham. E anche la durata: va bene anche un biennale. Insomma, tutte le condizioni per trattare. Ma non è semplice, qua serve una svolta rapida. Perché le idee non sono ancora molto chiare: De Laurentiis è pronto ad andare all’assalto di Antonio Conte, consapevole che il suo sì non è scontato anche per il clima che c’è adesso nel Napoli e attorno al Napoli. E perché sa che pesa il progetto che De Laurentiis illustrerà. Contemporaneamente, Gaspe