Padovan a De Laurentiis: “Tabula rasa e Gasperini”

I test fisici non mentono e parlano di un Napoli in salute. Di conseguenza il problema è mentale, psicologico, caratteriale. Giancarlo Padovan dagli studi Sky dice: «Non mi sorprenderei se De Laurentiis facesse tabula rasa. Io sono dell’avviso che le responsabilità sono del presidente e degli allenatori ma i giocatori non sono esenti. Hanno fatto malissimo. Se De Laurentiis ha voglia di vendere tutti, mai gli darei torto in questo momento. Si vendono 3-4 e si fa una squadra assolutamente confacente alle idee del nuovo allenatore e del nuovo direttore sportivo. Se non fa di testa sua, De Laurentiis (il suo problema è che si crede bravo in tutti i campi), se ascolta il management della squadra e della società, sono sicuro che non sbaglierà ancora. Penso che l’anno prossimo il Napoli tornare a essere nelle prime quattro. Questo allenatore si chiama Gasperini, soprattutto se vince con l’Atalanta non può far altro che andarsene. Ha raggiunto il massimo, nove anni che è li, se ne va in gloria e inizia una nuova avventura altrove».

Factory della Comunicazione