Verso Napoli-Bologna, ultime di formazione: diversi dubbi per Calzona

In vista di Napoli-Bologna, match in programma alle 18.00 al Maradona, Il Mattino oggi in edicola fornisce alcune anticipazioni sullo schieramento tattico degli azzurri contro i rossoblu. Non dovrebbe essere della sfida Jack Raspadori: nell’ultimo allenamento l’attaccante ha svolto gran parte del lavoro lontano dal gruppo perché i problemi fisici che lo hanno costretto a saltare la trasferta di Udine non sono ancora andati via.

A dover interrompere anzitempo la seduta è stato Mario Rui: il portoghese ha accusato il riacutizzarsi di una gonalgia. Scontato dunque l’impiego dal primo minuto per Olivera, mentre Zielinski sarà ancora out. Calzona sembra orientato a dar spazio nuovamente a tutti i titolari dal momento che le riserve non sempre si sono dimostrate all’altezza. Non va poi dimenticato che, nonostante tutte le vicissitudini di quest’annata, gli azzurri sono ancora in corsa per un posto in Conference League.