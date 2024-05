Serie A, 36a Giornata, Milan-Cagliari 5-1: manita rossonera per ipotecare il secondo posto

Il Milan ipoteca la piazza d’onore, ottenendo il pass per la Supercoppa Italiana. Dopo poco più di un mese, la formazione di Stefano Pioli torna al successo, battendo per 5-1 il Cagliari.

Factory della Comunicazione

Protagonista della serata del Meazza, è lo statunitense Christian Pulisic che con la prima doppietta segnata in Serie A, supera un totem rossonero, Ricardo Kakà, per le reti segnate in una singola stagione. Sulla sponda sarda, continua il digiuno di vittorie: per Claudio Ranieri è la quinta gara consecutiva a secco dei tre punti, che contrassegnano anche il distacco dall’Udinese.

LA GARA – La partita viene sbloccata da Bennacer, lesto ad insaccare dopo un tentativo, andato a vuoto di Chukwueze, servito dalla sinistra da Pulisic. Il raddoppio scaturisce da una ripartenza micidiale dei rossoneri, innescata da un recupero palla di Musah sulla mediana, abile nel servire Leao che col tacco smarca Pulisic. Lo statunitense è abile nel controllare la palla e superare in uscita Scuffet. Dopo pochi minuti, il Cagliari rientra in partita con l’uruguagio Nandez, ben servito da un cross di Zappa. Ma il minimo vantaggio ha durata breve: Reijnders riceve palla ai limiti dell’area di rigore e batte per la terza volta Scuffet. Il poker è questione di attimi: Leao viene servito da una verticalizzazione di Bennacer, il portoghese dopo una lunga corsa, aggira Scuffet e deposita in rete. La manita è servita da Pulisic che di fatto eguaglia l’ex idolo dei tifosi milanisti.

Il Milan può brindare per una degna conclusione di una stagione che non ha lesinato contestazioni e malumori, con la società chiamata ad un pronto riscatto, soprattutto per rispondere alla seconda stella, conquistata dai cugini interisti. Per il Cagliari, la lotta alla salvezza diventa ancor di più intensa, a due giornate dalla fine.

MILAN – CAGLIARI 5-1

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Gabbia (dal 1’ st Tomori), Thiaw, Florenzi (dal 22’ st Hernandez); Musah, Bennacer (dal 38’ st Pobega) Reijnders; Chukwueze (dal 1’ st Leão), Giroud (dal 1’ st Okafor), Pulisic. A disp.: Nava, Torriani; Calabria, Caldara, Hernández, Terracciano, Tomori; Adli, Pobega, Zeroli; Jović, Leão, Okafor. All.: Pioli.

CAGLIARI (4-5-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena (dal 30’ st Lapadula) Obert; Nández (dal 30’ st Azzi), Sulemana, Deiola (dal 30’ Oristanio), Prati, Luvumbo; Shomurodov (dal 36 st Kingstone) A disp.: Aresti, Radunović; Azzi, Di Pardo, Hatzidiakos, Wieteska; Mancosu, Oristanio, Viola; Kingstone, Lapadula, Pavoletti, Petagna. All.: Ranieri.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Marcatori: 35’ pt Bennacer (Mil), 13’ st Pulisic (Mil), 18’ st Nandez (Cag), 27’ st Reijnders (Mil), 43’ st Pulisic (Mil)

Ammoniti: 28’ pt Bennacer (Mil), 33’ pt Gabbia (Mil), 23’ st Mina (Cag)

A cura di Domenico Rusciano

Fonte tabellino: calciomercato.com