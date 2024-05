Primavera 2: tutte le news su Pisa/Napoli. Lotta per il podio

Campionato Primavera2 – Pisa-Napoli: si contendo il terzo posto nel girone

Factory della Comunicazione

Campionato Primavera2 – Pisa-Napoli è l’ultimo match della regular season. Una sfida che si preannuncia avvincente, dato che, pur essendo entrambe le squadre aritmeticamente qualificate ai playoff, si contendono il terzo posto. Qualificarsi in terza posizione, consentirebbe a quella squadra di affrontare la quarta del girone A (posizione attualmente occupata dall’Albinoleffe). Invece, la quarta del girone B affronterà la terza del gruppo A (Venezia).

Qui Pisa

La squadra toscana è reduce dalla sconfitta di settimana scorsa contro il Perugia ma prima aveva incanalato 4 risultati utili consecutivi (due pari e due sconfitte). La squadra è allenata da Matteo Innocenti, che schiera la sua squadra con prevalentemente con il 4-3-3, anche per questo match il tecnico adopererà il medesimo schema. In porta ci sarà Vukovic, linea difensiva con Balducci-Coppola al centro, mentre sulle fasce agiranno Gueye a destra e Ghibaudo (favorito su Bartolini) a sinistra. A centrocampo agiranno Cannarsa in mediana, mentre Trdan e Saltalamacchia saranno le due mezzali. In attacco spazio a Dama e Raychev sugli esterni (rispettivamente esterno destro e sinistro), mentre il terminale offensivo sarà Ferrari, che fin qui ha segnato già 15 gol. Partirà dalla panchina Sala.

Qui Napoli

Andrea Tedesco arriva a questa gara consapevole che la sua squadra ha fatto nn girone di ritorno quasi perfetto, in cui gli azzurrini hanno perso solo due gare. Tuttavia il tecnico azzurro è già proiettato ai playoff; perciò non forzerà chi al momento non è al top della forma. Per questo match dovrà fare a meno di Turi (ancora infortunato), D’Avino (convocato in prima squadra), Vigliotti e Gioielli (entrambi non al meglio). Per questo l’11 titolare sarà composto da Sorrentino in porta, linea difensiva con Esposito, Gambardella e D’Angelo. Sugli esterni si muoveranno Di Lauro e Mazzone, mentre in mezzo agirà il duo Russo-Legnante. In attacco Spavone supporterà il duo Vilardi-Pesce. Panchina per Luciano Peluso.

Probabili formazioni

Pisa (4-3-3): Vukovic; Gueye, Coppola, Baldacci, Ghibaudo; Saltalamacchia, Cannarsa, Trdan; Raychev, Dama, Ferrari. All. Innocenti

Napoli (3-4-1-2): Sorrentino; Esposito, Gambardella, D’Angelo; Mazzone, Legnante, Russo, Di Lauro; Spavone; Vilardi Pesce. All: Tedesco

Campionato Primavera2 – Pisa-Napoli: dove vedere il match

Le due squadre si affronteranno domani alle 14.30 presso lo Stadio Comunale Alfredo Pagni di Peccioli (PI). Anche in questa circostanza, come ogni match del Campionato Primavera 2 non è prevista copertura televisiva.

Tratto da ilcorriereazzurro.it