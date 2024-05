“Per il nuovo allenatore decisive le prossime settimane. Kvara? Le intenzioni del Napoli sono chiare”

Nel corso del suo intervento durante Tutti al Var, Luca Cerchione (giornalista) ha fatto il punto sui temi caldi del campionato.

L’Atalanta può portare la sesta squadra italiana in Champions?

“Se la classifica finale fosse quella che guardiamo oggi, e l’Atalanta restasse al quinto posto vincendo l’Europa League, in Champions andrebbe la sesta qualificata. Quando lo dicevamo durante le vacanze natalizie, si scatenò un putiferio. Poi, la Uefa ha chiarito le cose. È un contesto che potrebbe concretizzarsi”.

Quali sono i numeri di Atalanta-Roma?

“Sono due squadre che si equiparano, ad oggi. L’unico vantaggio dell’Atalanta è il fatto di aver fatto qualche clean sheet in più (13 contro i 10 della Roma). Sulla Roma pesa l’esperienza di Mourinho, dato da non sottovalutare. E’ anche vero che l’Atalanta va in gol con tanti uomini. Il suo capocannoniere, a quota 12, è infatti Koopmeiners. Dybala ha segnato un gol in più dell’olandese. I giallorossi dovranno prestare attenzione ai tiri dalla distanza e agli inserimenti dei centrocampisti nerazzurri”.

Ci sono novità in merito al prossimo allenatore del Napoli?

“Settimana scorsa, gli avvocati di Gasperini si sono incontrati con De Laurentiis, ma il tecnico ha chiesto tempo. Se ne riparlerà a fine maggio, visto che i bergamaschi hanno conquistato la finale di Europa League. Tuttavia, il club azzurro non ha escluso di poter trovare accordo con un altro tecnico in queste settimane. Pioli e Italiano? Ci sono stati dei mormorii da parte dei tifosi sul tecnico rossonero. Premetto che in questa fase, con i tanti nomi che circolano, la società può anche ‘gettare l’amo’. Ciò detto, Pioli è un allenatore che piace a De Laurentiis. Abbozza molto bene di fronte alle critiche e, soprattutto, ha dimostrato di saper friggere il pesce con l’acqua, vincendo lo scudetto con il Milan in epoca Covid. Non posso non considerare, tuttavia, che, se la Fiorentina avesse vinto la Conference, oggi l’allenatore degli azzurri sarebbe Italiano. Inoltre, settimana scorsa ci sarebbe dovuto essere l’incontro tra l’entourage di Kvaratskhelia e il Napoli. Qualcuno ha messo in giro le voci di un possibile avvicinamento di club come Psg e Barcellona. Il club partenopeo non si fa prendere per la gola, e consente ai procuratori di raccogliere tutte le offerte prima di sedersi a trattare un rinnovo che, nelle intenzioni del Napoli, dovrebbe portare l’ingaggio del georgiano sui 4 milioni e mezzo”.

Il nuovo che avanza di questa settimana?

“Parliamo di Tommaso Ravaglioli, classe 2006 del Bologna. Ha fatto quasi tutta la trafila nelle giovanili del Bologna, ma ha cominciato nel Cesena, sua città natale. È una punta centrale, di piede destro, alto 1,75. In Primavera 1 ha totalizzato 9 gol e 1 assist in 26 presenze. In una vecchia intervista diceva di ispirarsi a Suarez”.