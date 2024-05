Nona giornata di serie A. Milan-Napoli Femminile (Ore 15,00): azzurre alla ricerca di punti salvezza

Milan-Napoli Femminile segna il ritorno in campo per la squadra azzurra dopo la sosta per le nazionali. Le ragazze di Biagio Seno sono ancora matematicamente in corsa per la salvezza diretta, dato che distano 12 punti dalla salvezza diretta ed al momento ci sono ancora 18 punti a disposizione.

Qui Milan

Senza dubbio le rossonere sono un po’ la delusione della stagione. Il Milan è sorprendentemente coinvolto nella poule salvezza ma sono veramente ad un passo dall’aritmetica salvezza. Le rossonere in stagione in corso hanno esonerato l’allenatore Maurizio Ganz, per poi chiamare il tecnico della primavera Corti. Per questo match il tecnico della squadra meneghina schiererà il consueto 4-3-3 con Giuliani in porta, difesa a quattro con Bergamaschi, Guagni, Piga e Fusetti. A centrocampo Cernoia, Dubcova e Vigilucci. Infine in attacco spazio al trio Domping, Laurent e Asllani.

Qui Napoli Femminile

Le azzurre dopo il successo contro la Sampdoria sono alla ricerca di altri punti salvezza. Le partenopee hanno approfittato della sosta delle nazionali per limare i dettagli tattici ma anche per rinforzare il proprio organico; infatti all’ombra del Vesuvio è sbarcata la giapponese Togawa, centrocampista giapponese classe 2000, che difficilmente partirà dal primo minuto contro il Milan. L’11 titolare dovrebbe essere composto da Bacic in porta, difesa a quattro con Pettenuzzo a destra, al centro il duo Di Marino-Di Bari ed infine Kobayashi a sinistra. A centrocampo spazio a Giai, Gallazzi, Giacobbo, che avranno il compito di illuminare il gioco del Napoli. Chiemlinski sarà il trequartista che illuminerà le punte del Estal-Corelli.

Probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Guagni, Piga, Fusetti; Cernoia, Dubcova, Vigilucci; Domping, Laurent, Asllani. All: Corti.

Napoli Femminile (4-3-1-2): Bacic, Pettenuzzo, Di Marino, Di Bari, Kobayashi; Giai, Gallazzi, Giacobbo; Chiemlinski; del Estal, Corelli. All: Seno

Dove vedere Milan-Napoli Femminile

Il match tra le due compagini si disputerà sabato alle 15 presso il “Puma House of Football-Centro P. Vismara” di Milano. Chiunque non potrà andare allo stadio potrà seguire il match su Dazn.

