“Napoli, Calzona non all’altezza nella gestione del gruppo. Italiano? Fa ruotare la rosa”

Luca Cerchione, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante Tutti al Var, il format in onda ogni venerdì su Sportitalia.

Che stagione è quella di De Rossi alla guida della Roma?

“Con la gara di ieri sale a 23 il totale delle partite stagionali di De Rossi: 12 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte in tutte le competizioni. Ha portato la media punti della Roma a 1,87 contro la media di 1,6 di Mourinho. Ad oggi, la proiezione sarebbe stata di 71 punti. La sconfitta di ieri, a mio avviso, deve essere lenita dalla certezza di un progetto vincente”.

Sembra ci sia un processo di allontanamento di Calzona dal suo Napoli…

“L’errore è a monte: prendere un viceallenatore per fare il primo. Se per tutta la vita ha fatto il vice ci sarà un motivo. Nella gestione del gruppo non si è mostrato all’altezza, lo abbiamo visto anche nella lettura dei cambi. Ad oggi, sembra che la squadra si alleni soltanto in partitelle, ed è inconcepibile. Noi ci limitiamo a dare notizie, il problema del tecnico dovrebbe essere chi fa trapelare certe notizie, così come accaduto con le tensioni sulla prima del film scudetto”.

L’Atalanta può battere il Bayer Leverkusen?

“Il Leverkusen ha ribaltato o recuperato dodici gare nei minuti finali, ma l’Atalanta è in forma smagliante. Non credo sia facile che i bergamaschi calino nei minuti finali. Sono molto fiducioso per questo motivo”.

Italiano conquista la sua seconda finale europea consecutiva.

“Cosa deve dimostrare ancora Vincenzo Italiano? Con una squadra che non ha fenomeni, che per monte ingaggi è la decima o undicesima della Seria A, raggiunge tre finali di fila, due di Conference. Ripeto che un allenatore è vincente se raggiunge gli obiettivi stagionali. La dirigenza, d’altronde, non gli avrà nemmeno chiesto simili traguardi. Adesso, Italiano deve andare in una squadra più competitiva della Fiorentina e qualificarsi per la Champions. Lo aspettiamo a Napoli (ride n.d.r). D’altronde, il tecnico viola riesce ad impiegare quasi tutti gli effettivi della rosa. Una qualità che De Laurentiis apprezza…”.