Napoli-Bologna, altro che deserto: stadio quasi pieno! Il dato sui biglietti venduti

Per la penultima in casa, in attesa dei saluti col Lecce, il pubblico scorterà la squadra come ha sempre fatto quest’anno. Si prevedono almeno quarantamila spettatori (non si è mai scesi sotto questo dato in Serie A) e dunque si seguirà la scia stagionale con una media a Fuorigrotta di oltre quarantaseimila spettatori. La città resta accanto al Napoli nonostante l’annata complicata. In esaurimento Curve e Distinti, resta ancora qualche biglietto per l’anello inferiore dei rispettivi settori, maggiori disponibilità per le Tribune. Chiuso dalla Roma l’anello inferiore della Curva B per lavori di manutenzione straordinaria. Il Napoli invita i tifosi ad avviarsi allo stadio in anticipo, i tornelli apriranno alle ore 15.30. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Factory della Comunicazione