Luna/Sole, Pioli/Gasperini…Bergamo teme De Laurentiis

Non è una favola, è l’Atalanta di Giampiero Gasperini. E lui, il tecnico della Dea, potrebbe essere quello che a fine stagione avrà voglia di cambiare, ma anche quello che in molti imploreranno di restare. Comunque…Bergamo teme, Bergamo ha paura. Lo scrive questa mattina Il Corriere dello Sport: “Sulle Mura Venete patrimonio Unesco aleggia la nube scura della separazione, tutti temono il Napoli, anche se magari nessuno capisce come De Laurentiis possa mettere in alternativa Pioli e il Gasp, idee chiare non chiarissime, come scegliere tra la luna e il sole, comunque affari loro, giù le mani del Gasp. La speranza è che il Gasp stia usando il Napoli per far ingelosire l’Atalanta, come nei matrimoni a un certo punto bisogna mettersi il tacco 12 o lo smoking per sbaraccare i rischi del torpore abitudinario, Percassi intanto l’ha già messa così: «Ha un contratto fino all’anno prossimo. Ma se vuole andare, deve fare lui il primo passo. E allora ne parleremo». Ne parleranno e prolungheranno, questo il sogno orobico, trofeo o non trofeo. Perché magari non lo dice tutta Bergamo, non lo dice la Bergamo che dà tutti i meriti alla società modello, ma in tanti come me lo dicono apertamente: senza il Gasp, non sarà più Atalanta. Una certa Atalanta. Questa Atalanta.”

