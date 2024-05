Kvara, si lavora al rinnovo, ma a Parigi Mbappè libera la 7…

Ormai è certo: Mbappé lascerà il Psg e, di conseguenza, “libererà” la 7. Lui verso Madrid, i parigini alla ricerca del suo sostituto. Non, però, come in passato, stelle di mega grandezza, ma piccoli/grandi fuoriclasse destinati a crescere. Quelli come Kvara, tanto per capirci. Ne scrive il CdS: “Si sposerebbe alla perfezione con il progetto di Luis Enrique. Nel tridente a sinistra, dove il Psg resterà con il solo Barcola (21 anni e talento da vendere) c’è bisogno di qualcuno che abbia più gol e assist nei piedi, proprio come il georgiano. L’offerta ancora non c’è e il Psg è consapevole che sarà difficile strapparlo al Napoli, con cui Khvicha è legato fino al 2027. Il suo agente, Mamuka Jugeli, nei pressi della partita con la Roma è stato in città e s’è visto con De Laurentiis. C’era anche il papà dell’attaccante, Khvicha senior detto Badri e nonostante il forte interesse del Psg si continua a lavorare per il rinnovo: in questa seconda stagione Kvara è arrivato a guadagnare uno stipendio da 1,5 milioni più i bonus, ma ora aspira a un aumento che gli permetta di essere tra i giocatori più rappresentativi della rosa. Al vaglio c’è anche l’inserimento di una clausola rescissoria in stile Osimhen, ma se il prezzo del nigeriano è già fissato, e il Psg lo sa, quello del georgiano oscilla oltre i 100, più verosimilmente tra i 120 e i 130 milioni di euro. Valutazioni che i francesi possono raggiungere anche in virtù del fatto che dalla prossima stagione risparmieranno un bel po’ di soldi non avendo più in squadra uno come Mbappé.”

