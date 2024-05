Il primo Napoli-Bologna senza di lui

Il primo Napoli-Bologna senza Antonio Juliano . Che lui, autentica bandiera azzurra, giocò anche dall’altra parte, il 22 aprile del 1979, nell’ultima sua stagione vissuta da emigrante in un’altra bella città e in una piazza calcisticamente più tranquilla.

Factory della Comunicazione

Quella domenica di 45 anni fa Juliano era il capitano del Bologna, che perse per 2-1 al San Paolo. L’azzurro è stata la seconda pelle per Antonio, che si è spento nello scorso dicembre in una stanza dell’ospedale Fatebenefratelli in via Manzoni, a poche centinaia di metri dalla villa di via Belsito dove viveva con la moglie Corinne.

Come riportato da ilmattino, sarebbe tornato dopo un anno nel Napoli, da manager, piazzando nel 1980 il colpo Krol.