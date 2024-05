Thiago Motta e le lodi ai due ex tecnici azzurri

Il Napoli ed il Bologna si affronteranno domani al Maradona per la trentaseiesima giornata di campionato di Serie A, e per il tecnico emiliano sarà importante vincere in chiave qualificazione Champions. Thiago Motta ha parlato dei due ex tecnici azzurri Spalletti, e Ancelotti, come riportato dal Corriere dello Sport.

Factory della Comunicazione

“Poche ore fa Luciano Spalletti, il ct azzurro, è stato a Casteldebole. Una chiacchierata con Orsolini, una con Calafiori. E ovviamente con Thiago. «Abbiamo parlato tanto di calcio: Luciano è un allenatore con una grande carriera e può insegnare molto, è importante ascoltare un professionista del suo calibro per crescere e capire come arrivare ad alti livelli». Di maestri, però, Motta ne riconosce tanti. Soprattutto tra quelli che ha avuto come tecnici. Ancelotti, per esempio, di cui Thiago parla sempre volentieri. «Se Carlo non è il migliore al mondo è senza dubbio tra i migliori, e il suo Real è una squadra che fa vedere tanto. Ha la capacità di non trasmettere la tensione che prova lui stesso al gruppo, non è una cosa da poco. Toglie la tensione ai giocatori. Carlo è così ed è impossibile essere come lui». Nessuna pressione su questo Bologna, nemmeno contro il Napoli: «Loro creano occasioni da gol grazie alla qualità che hanno, sia individuale che collettiva: se li lasci giocare e non sei concentrato e connesso per capire se pressare o no, diventano pericolosi. Noi dobbiamo giocare come sappiamo»”.