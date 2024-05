Napoli-Bologna, ancora una chance di approdare in EL

Domani al Maradona di Fuorigrotta Napoli e Bologna si affronteranno per la trentaseiesima giornata di campionato di Serie A, ognuna con giuste e concrete motivazioni di vittoria, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Kvara sì, Jack quasi. Il Napoli recupera i pezzi (fondamentali) in vista della partita in programma domani alle 18 al Maradona con il Bologna, terzultima della stagione, penultima in casa, ultima per l’Europa che conta. Se ancora esistono chance per saltare in corsa sul treno che porta in EL, con tanto di rischio di sbattere il muso, passano di certo attraverso la sfida contro la Thiago Motta band, la squadra rock dell’anno, la grande rivelazione di una stagione che, a cominciare dal mega flop degli ex campioni d’Italia, ha svelato una serie di sorprese che neanche un giallo d’autore. Zirkzee e compagni di ventura, quarti a -2 dalla Juve e a +4 sull’Atalanta (che però ha una giornata da recuperare), cavalcano spediti verso la Champions e possono ancora migliorare quanto di straordinario fatto finora: giocano bene sul serio, sono in palla e molto motivati. Praticamente abitanti di un’altra galassia rispetto a quella del Napoli, senza vittorie da un mese e reduce da tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro. Una lunga sequela di rimpianti-coppe. Calzona, però, potrà quantomeno giocarsi tutti gli assi: dopo l’assenza di Udine, infatti, Kvaratskhelia tornerà nel tridente dal primo minuto. E Raspadori ci proverà fino alla fine. Con un certo sorriso di speranza dipinto sulle labbra”.

