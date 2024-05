Mario Rui, Raspadori e Zielinski: le ultime dall’allenamento di oggi

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Come si apprende dal consueto report, gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 36esima giornata di Serie A. La squadra partenopea si è allenata sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Per quanto riguarda i calciatori che non sono al meglio delle loro condizioni fisiche, si registra un aggiornamento dall’infermeria: il terzino portoghese Mario Rui, infatti, ha interrotto anzitempo la seduta per il riacutizzarsi di una gonalgia e potrebbe non essere impiegato domani contro il Bologna. Giacomo Raspadori, invece, ha svolto metà dell’allenamento in gruppo e metà personalizzato in campo. Per Piotr Zielinski, infine, lavoro personalizzato in campo.

