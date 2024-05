Marchetti, Sky: “Serve creare mercato attorno ad Osimhen”

Luca Marchetti, giornalista di Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “Kvaratskhelia a rischio addio? Il mancato rinnovo pone il Napoli in una situazione aggredibile rispetto al calciatore ed anche alle potenziali pretendenti. Lukaku come erede di Osimhen? È una strada da percorrere, perché serve creare del mercato attorno ad Osimhen: è un’operazione che il Napoli deve fare. Il PSG ieri era impegnato per la Champions, non ci risultano ancora contatti. È giusto che il Napoli trovi strade alternative in modo da non esser preso per la gola dal potenziale acquirente, complice la voglia del nigeriano di andare via. Lukaku comunque non è un indizio del possibile arrivo di Conte, come non lo è stato per la Roma nella passata stagione. Dovbik, Gyökeres, David sono ottimi giocatori, c’è da capire se resteranno competitivi anche in un Paese diverso e un modo di giocare diverso come il calcio italiano prevede”.

