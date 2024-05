Garics, doppio ex: “Pioli ha dimostrato in diverse piazze il suo valore, al Milan ha vinto uno scudetto che nessuno si aspettava”

Georgy Garics, doppio ex di Napoli e Bologna, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “Il Napoli di quest’anno non ha difeso lo scudetto e chi ci tiene alla squadra ci è rimasto male, in primis la proprietà, i giocatori e i tifosi che, poverini, non potevano che sperare che qualcosa accadesse per dare una svolta alla stagione. Purtroppo, il calcio è anche questo: dopo una stagione spettacolare, quando molti davano per scontato che il cammino fosse il suo continuo, è accaduto il contrario. Ho avuto Pioli come allenatore per tre anni. Quando eravamo al Bologna Pioli volle creare un ciclo, un percorso per costruire qualcosa. Cercava di dare lo spazio giusto ai giovani cercando di dargli l’esperienza necessaria per poter dare il loro contributo. Insomma, era uno che tatticamente faceva il suo e tirava fuori il meglio di tutti noi, sia giovani che meno giovani, cercava di gestire il gruppo e dopo Bologna ha avuto alti e bassi. Credo che abbia dimostrato in diverse piazze il suo valore, al Milan ha vinto uno scudetto che nessuno si aspettava, sa gestire i grandi nomi come i giovani e poi, come ognuno di noi, il suo valore viene misurato sui risultati. Su Pioli io posso garantire che è un tecnico validissimo, una persona sicuramente che sa il fatto suo ed è un perfezionista. Ma la stessa cosa potrei dirla anche degli altri nomi che sono stati fatti. E ognuno di loro ha le carte in regola per poter fare un ciclo vincente e fare un gran percorso al Napoli. E Pioli, che ho conosciuto personalmente e avendolo avuto per tre anni, posso permettermi di dire che sicuramente verrebbe volentieri e non solo per i soldi. In più è un perfezionista, un professionista e ci metto la mano sul fuoco che farebbe di tutto per ottenere i risultati voluti da lui e dalla proprietà.

