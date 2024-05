E.Fedele: “Ritorno Sarri? Non sia mai! Allegri sarebbe un’ottima soluzione”

“Ritorno di Sarri possibile? Non sia mai! Per due motivi: è un allenatore troppo integralista, ed ha plagiato anche Calzona che pure lui fa sempre le stesse cose ma – a differenza di Sarri – se la prende con i calciatori dicendo che non hanno più voglia di vincere e che ha trovato un ambiente disastrato, cosa che magari avrebbe dovuto dire all’inizio e non ora per discolparti della situazione attuale in cui versa la squadra.

Queste dichiarazioni – ha detto il dirigente e opinionista a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live –tradiscono la sua inesperienza: in spogliatoio si può anche litigare ma non davanti alla stampa. Garcia non è riuscito a mantenere il pugno fermo con i calciatori. Mazzarri ha sbagliato quando non ha imposto il suo modo di giocare: ricordiamo inoltre che Mazzarri non ha avuto Osimhen, e il Napoli senza di lui perde molto.



Allegri pista possibile? Per me sarebbe un’ottima soluzione: ha vinto sei scudetti ed è riuscito sempre a centrare le coppe avendo a disposizione calciatori giovani. I tifosi vedono Allegri come nemico perché lo associano alla Juve: in realtà è quello che ha vinto più di tutti rispetto ai nomi in circolazione in questo momento.



Motta? È un grande allenatore, ora deve vincere per consacrarsi.

Qualunque allenatore arrivi, il Napoli ha bisogno di cinque, sei giocatori: dovranno decidere allenatore e direttore sportivo, ma lo faranno? Il Napoli è carente in difesa e a centrocampo: sono reparti da puntellare.