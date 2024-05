Tedesco vota Italiano: “Fa un calcio propositivo e ti fa divertire, l’Italia ha bisogno di questi allenatori”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giacomo Tedesco, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Bologna. Di seguito, un estratto dell’intervista: programma radiofonico in onda suè intervenuto Giacomo, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di. Di seguito, un estratto dell’intervista:

La Fiorentina si aggiudica la seconda finale consecutiva in Conference League: è tra quelli che ritengono sia una competizione di poco conto o che pensa sia un torneo di valore?

“E’ sempre un torneo europeo, una competizione che ti dà l’opportunità di confrontarti con altre realtà europee, di qualificarti all’Europea League. Si gioca contro squadre che sfruttano giovani talenti, cosa che non avviene nel nostro calcio”.

Perché crede che in Italia non si riescano a lanciare giovani prospetti come all’estero?

“Non c’è il coraggio di lanciarli. Viviamo troppo di risultato e, se le partite vanno male, il rischio è che la dirigenza mandi via un allenatore. È un problema italiano che va avanti da anni. L’unica società che dà più fiducia ai giovani è l’Empoli, che valorizza i propri settori giovanili. I presidenti che spendono tanti soldi hanno la necessità di raggiungere subito gli obiettivi, come il Napoli”.

Il Napoli che, però, sembra destinato a chiudere la stagione a metà classifica….

“Lo scorso anno, il Napoli ha staccato tutti ma, in questa stagione, rischia di non qualificarsi alle coppe. C’è qualcosa di strano, non si riesce a battere nemmeno una squadra che lotta per salvarsi. Non si può pensare soltanto all’addio di Spalletti, la squadra sostanzialmente è la stessa. Non so se sia mancato qualcosa, ma la gestione di Spalletti teneva tutti sulla corda. Chi entrava giocava meglio di chi usciva. Quest’anno, forse, non ci sono state le stesse motivazioni. Potrebbero esserci dei malumori, ma non si può sapere con esattezza”.

Quante responsabilità ha De Laurentiis per questa stagione?

“Sicuramente si confronta con il direttore, ma il capo è lui. Assumersi le responsabilità di errori che sono sicuramente anche suoi, dimostra quanto ci tiene. Sono sicuro che, dal prossimo anno, farà di tutto per riportare il Napoli dove merita”.

Quale allenatore potrebbe riportare il Napoli dove merita?

“Spero in un allenatore come Italiano, con un gioco propositivo. E’ uno dei pochi, con Gasperini, che ti fa divertire, che porta uomini in area. Sono squadre che non hanno paura di giocare. L’Italia ha bisogno di allenatori come questi”.

Che gara si aspetta tra Napoli e Bologna?

“Motta ha fatto un lavoro fantastico, inaspettato. Nessuno immaginava, all’inizio dell’anno, un piazzamento Champions. Dall’altra parte c’è un Napoli in cui tanti giocatori vorrebbero giocarsi una riconferma. Gli azzurri cercheranno di battere il Bologna che, però, ha fatto un campionato stratosferico”.