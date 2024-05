F. Mandarini (CdS) aggiorna si Gasperini ed alcuni calciatori in lista per il Napoli

Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Gasperini è in cima ai pensieri di De Laurentiis, ma non si può affondare il colpo perchè l’allenatore è impegnato in diverse competizioni. Vuol scrivere la storia in Europa con l’Atalanta, è impegnato su tre fronti. Anche Italiano piace molto a De Laurentiis, ha idee e tanta fame. Kvaratskhelia? Il Napoli può non temere alcun attacco, il giocatore ha un contratto fino al 2027 e c’è tutta l’intenzione di modificarlo e ci stanno lavorando. Il suo agente è stato a Napoli per una settimana a ridosso della gara con la Roma e tornerà. Non c’è ancora intesa, ma se ne riparlerà. Però so che il PSG ha un’emorragia di talento clamorosa, Mbappè può lasciare e potrebbe pensare a sostituirlo con Kvaratskhelia. Sudakov? S’è scritto tanto, stesso lui ha rivelato che il Napoli offrì per lui 40 mln a gennaio. Però si sta scatenando un’asta, l’ad del club ucraino ha detto che 50 mln oggi non basterebbero. Dovbik? E’ uno dei nomi che si fanno per la sostituzione di Osimhen, ma non credo sia il preferito”.

