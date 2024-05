Damiani: “Napoli, lì davanti prendi Scamacca; in panchina Pioli”

L’agente Oscar Damiani ai microfoni di Radio Marte: “Quale allenatore per il futuro del Napoli? Difficile rispondere, la cosa fondamentale è che chi va a Napoli deve andarci con grande entusiasmo, è una piazza fantastica, non dev’essere un ripiego. Un allenatore come Pioli mi piacerebbe, ha un ottimo staff, andrebbe volentieri e darebbe moltissimo. Secondo me è una garanzia assoluta, ha ottenuto al Milan tre qualificazioni in Champions, ha vinto lo scudetto, conosce la pressione di una grande piazza. La cosa fondamentale è che Napoli, ripeto, sia un grande desiderio per tutti. Al di là poi di ogni concetto tecnico o tattico. Stessa cosa dicasi per l’attaccante. Chi al posto di Osimhen? Una “certezza”, un grande bomber, costa più di cento milioni, magari trovare una via di mezzo pronta ad esplodere. Lukaku? Grande campione, ma non lo prenderei, andrei più su un giovane che ha voglia di emergere e voglia di fare bene a Napoli e per il Napoli, uno alla Scamacca, per intenderci”.

