Chi parte: Zielinski, Osimhen e chi non ha lasciato segno!

A parte tutte le valutazioni che si dovranno fare con nuovo tecnico e ds, ci sono azzurri con le valigie già pronte. Oggi si legge su Il Mattino: “Piotr Zielinski non ci sarà il prossimo anno e rimpiazzarlo non sarà una cosa facilissima per il club azzurro. Così come facilissimo non sarà trovare il sostituto di Victor Osimhen. A differenza di Zielinski non si è ancora accasato altrove, ma le parole di De Laurentiis nei mesi scorsi non lasciano troppo spazio a ripensamenti dell’ultimo minuto. Andrà via (per i 120 milioni previsti dalla clausola contrattuale) e il Napoli dovrà scegliere il nome del suo erede. Un bel problema, nonostante la ricca cifra da poter reinvestire sul mercato. Ai saluti anche quelli che sono arrivati a gennaio ma non hanno lasciato il segno in maniera evidente. Su tutti Dendoncker che dal suo sbarco sul pianeta Napoli ha collezionato la bellezza di appena 21 minuti in serie A. Non del tutto differente la situazione di Traorè, che ha giocato sicuramente di più rispetto al belga, ma come lui non ha assolutamente lasciato il segno con la maglia azzurra. Per questo motivo non sarà riscattato ed eventualmente il Napoli potrebbe solo pensare di intavolare una trattativa. Ma in ogni caso non sarà una delle priorità del nuovo allenatore e del nuovo direttore sportivo.”

