Bucchioni, giorn.: “Il rapporto Napoli-Italiano è al livello di contatto informale”

Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “Il rapporto Napoli-Italiano è al livello di contatto informale. Così come con altre società. Per quello che ne so, Italiano non si è seduto ancora con nessuno perché in questo momento non vuole distrazioni. Magari vuole aspettare come va a finire questo grande giro di valzer degli allenatori. I contatti di Italiano con De Laurentiis sono ormai pluriennali, l’ultima volta si sono sentiti due mesi fa. Italiano piace al Napoli, al Bologna, al Torino. Ma se dovessi dirti che in questo momento Italiano è in pole position per venire a Napoli non te lo posso dire. Magari tra 10 giorni cambierà tutto. Il Napoli esce da una stagione dove si è sbagliato tutto quindi non puoi permetterti di andare su un allenatore con dei margini di rischio. In questo momento Italiano è un talento e quindi ha dei margini di rischio. Se io fossi un dirigente del Napoli andrei su qualcuno più sicuro come Gasperini che ha un’esperienza di 8 anni all’Atalanta, ha fatto bene in tutte le stagioni, ha fatto 3 Champions, probabilmente arriverà in finale di Europa League ora con la possibilità di andarla a vincere. Con Conte, infine, difficilmente falliresti”.

