“Sembra stiano facendo di tutto per non andare in Europa”

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano e bandiera del Napoli, ha partecipato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, dove ha parlato dei problemi che stanno affrontando gli azzurri quest’anno.

Factory della Comunicazione

“Dopo l’errore di Ostigard dovrei usare parole molto pesanti, ma evito per rispetto. Sto dicendo dall’inizio del campionato che questa difesa non aveva futuro e che c’erano errori madornali. A tre giornate dal termine continuano a permanere questi errori. Francamente vedere certe cose non è possibile. Il calcio è applicazione, concentrazione.

Sembra stiano facendo di tutto per non andare in Europa con punti persi malamente nei finali di partita. Potevamo ancora competere per la Champions.

Errori concettuali che Calzona potrebbe addestrare ad evitare?

Queste distrazioni sono continue, noi ci esercitavamo e su queste cose difensive ci si lavorava almeno un giorno a settimana. L’attenzione era frutto di un lavoro, oggi non so come ci si regoli.