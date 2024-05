“Questa squadra è svuotata mentalmente. Dimentichiamoci di vincere nei prossimi tre anni”

Dai microfoni di Radio Marte, durante il programma “Forza Napoli Sempre”, è intervenuto il giornalista Mimmo Malfitano. Di seguito un estratto della sua intervista.

“Secondo me, il Napoli ha avuto, nel primo tempo di Udine, un possesso palla esagerato e non ho visto un tiro in porta. Quindi sull’atteggiamento della squadra io sono perplesso perché è stato un atteggiamento di un’intera stagione. Io non metto in discussione l’impegno ma che questa squadra sia svuotata a livello mentale e sia priva di motivazioni, non credo che serva uno psicologo per capirlo. Lo si vede anche nelle facce di questi ragazzi che non mi sembrano entusiasti di niente. E mi chiedo se l’aspetto psicologico possa essere stato influenzato da un qualcosa che stiamo cercando di capire. Secondo me si. Questo qualcosa può riguardare l’aspetto contrattuale, le scelte della società, può riguardare il fatto che siano andati via personaggi che, in qualche modo, hanno reso possibile il miracolo dello scorso anno? Le risposte più indicate potrebbero arrivare dai calciatori ma loro per contratto non possono parlare. Da quando è andato via Hamsik il Napoli non ha più avuto centrocampisti che hanno tirato. Forse Zielinski. Mi sembra che i calciatori del Napoli vogliono per forza arrivare in porta col pallone. Ma questo accadeva quando avevi calciatori come Mertens, Insigne, Callejon che non avevano lo spessore fisico prestante ed entravano in porta col pallone. Oggi non so perché non si giochi e non si tiri da fuori area. Secondo me Vlahovic non si muoverà mai da Torino; sulla Conference credo che potrebbe servire, avendo un organico di 23-24 giocatori, a dare sfogo a chi abitualmente rimarrebbe seduto in tribuna se si giocasse solo il campionato. Il presidente De Laurentiis spesso cade in contraddizione. Tutti ricordiamo quando a settembre disse di voler vincere la Champions. Poi ha parlato di un programma triennale per rivincere lo scudetto. In effetti è rimasto con lo stelo in mano senza ottenere nulla. La mia perplessità è proprio questa: se il programma è triennale allora scordiamoci di vincere per i prossimi due o tre anni”

Fonte: Radio Marte