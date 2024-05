“PSG SU KVARA”. Dopo Osi anche il gemello nei desideri dei parigini

Lo sceicco georgiano

Il Psg mette Kvara in lista

Dopo Osi anche il gemello nei desideri dei parigini

Ma la valutazione è super Khvicha piace molto ai francesi, ormai vicini all’addio di Mbappé, ma il Napoli tratta il suo rinnovo

INCANTATI. Il Psg, comunque, è assetato. È a caccia di talento e talenti: l’addio annunciato di Mbappé è un’emorragia di genialità, gol, assist, discese libere, giocate da far impallidire gli avversari e ammattire il pubblico: per carità, nessun paragone di sorta e neanche parallelismi tra i due, ci sono storie e background differenti alle spalle, ma Kvara ha rubato il cuore dell’Europa che conta e ha incantato tanti o magari tutti i club più ricchi e potenti del sistema: da osservatore esterno, ad esempio, piace al Real, ad Ancelotti, e non potrebbe essere altrimenti considerando che è di un maestro di calcio e vittorie che parliamo (Carletto).

AFFARI E AFFAIRE. Sotto questo aspetto, Kvara è bellezza calcistica ed enormi prospettive: seta da copertina, colpi da mago con bacchetta in una mano – come lo ha definito Osimhen -, sparizioni da illusionista. Ora c’è, poi chissà: vedo e non vedo il pallone, code da intenditore. E il Psg, evidentemente, se ne intende. E ci pensa, lo osserva, lo segue, studia la strategia: si parlava anche del Barça, lo hanno fatto i media catalani prima della doppia sfida di Champions, tanto per scaldare l’atmosfera, e poi a ruota hanno preso a farlo anche quelli georgiani. Sì: ma la situazione economico-finanziaria del Barcellona obbliga a fare bene e poi benissimo i calcoli, non ammette spese folli, consiglia prudenza sul mercato, e la valutazione del Napoli non è di certo un affare per tutti. Però il Psg, beh, ha le carte in regola per ogni tipo di affaire, di questione pure spinosa sotto il profilo degli investimenti: il problema è che De Laurentiis non ha idea né voglia di cederlo.

