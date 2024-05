“Per me bisognerebbe ripartire da Vincenzo Italiano”

Antonio Floro Flores, ’ex attaccante di Napoli e Udinese, oggi allenatore, è stato ospite de “La Domenica Azzurra” su OttoChannel per parlare del Napoli.

“Innanzitutto spero che il Napoli abbia già scelto il prossimo allenatore, in modo anche da evitare di arrivare, come lo scorso anno, a ingaggiare una quinta o sesta scelta.

Per me bisognerebbe ripartire da un allenatore bravo come Vincenzo Italiano. Lo conosco, ho avuto modo di parlargli e di seguire le sue metodologie di allenamento. A me piace molto come allenatore, non credo alle accuse che sia un integralista tattico, non credo sia un limite. Sta portando avanti una carriera importante: ha vinto in serie D, in C e in B, ha salvato lo Spezia in serie A e con la Fiorentina sta facendo incetta di finali delle coppe. Ha tutte le carte in regole per diventare un grande allenatore.

Se non arriva Conte, che è una certezza in quanto a garanzie ma occorrono anche grandi investimenti, per me con Italiano il Napoli e noi tifosi possiamo prenderci tante soddisfazioni. E penso anche che a Napoli lui possa ulteriormente migliorare e maturare. A Napoli non serve un allenatore che gestisca campioni, visto che non ce ne sono, ma un tecnico che li costruisca”.