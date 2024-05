Marolda a Radio KKNapoli: “Lindstrom? Se il Napoli decidesse di rimetterlo sul mercato non avrei nulla da dire”

Francesco Marolda, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “Lindstrom? Ho accolto con grande favore il suo arrivo, credo sia un buon giocatore, ma sta facendo di tutto per smentirmi, lunedì ha giocato malissimo. Tenta il dribbling, ma non ci mette forza e voglia di contrastare. Se il Napoli decidesse di rimetterlo sul mercato non avrei nulla da dire, ma resto della mia convinzione, a volte un calciatore ha bisogno di tempo per esprimersi, vedi De Ketelaere. Lindstrom è stato preso perchè doveva andare via Zielinski e il Napoli avrebbe voluto sfruttarlo in quel ruolo. Calzona? Non l’ho mai visto avere un’intuizione per tentare di cambiare qualcosa, la squadra non gli ha mai risposto. macerie ha trovato e macerie ancora ci sono. Secondo me Calzona non ha inciso per niente, come allenatore mi aspettavo qualcosa in più”.

