Iuliano: “Conte farebbe le fortune del Napoli, ma c’è bisogno di un nuovo Giuntoli”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mark Iuliano, ex calciatore e compagno di Gasperini e Conte

“La stagione del Napoli ha dell’incredibile. E’ stato bello vedere gli azzurri la scorsa stagione vincere senza patemi e spero che si risollevi subito. Avevo 16 anni quando Gasperini era il mio compagno di camera, ma lui era già allenatore. Mi parlava di tattica invece di dormire e mangiare! E’ stato uno dei pochi domatori, vedo tante imitazioni in giro, ma lui è l‘innovatore. Gasperini ha inventato uno stile di gioco e lo rinnova e migliora di anno in anno per cui i complimenti che riceve li merita tutti.

Gasperini e Conte sono due allenatori/manager che vogliono avere totale libertà e controllo, come è giusto che sia, sull’area tecnica. Penso che De Laurentiis abbia fatto le fortune del Napoli, ha avuto tanti meriti tra cui quello di ingaggiare Giuntoli all’alba dei tempi. Ha creato uno stile Napoli, uno stile riconoscibile per molto tempo. Adesso vedo confusione ed è anche normale dopo l’addio di Giuntoli che negli anni di Napoli non ha dato pensieri al presidente facendo arrivare soldi e costruendo squadre vincenti. Perderlo è stata una botta tremenda e adesso bisognerà fare grande attenzione a non sbagliare il direttore sportivo. Spero che questa stagione finisca presto perchè i tifosi napoletani sono passati dal paradiso all’inferno in pochi mesi. Adesso gli stessi calciatori che lo scorso anno hanno vinto lo scudetto sono spaesati, intimoriti.