CdS – Il presidente Luigi De Laurentiis sotto scorta, i fatti

Il presidente Luigi De Laurentiis è stato messo sotto scorta. La decisione è stata presa da alcuni giorni dopo la denuncia presentata in Procura di avere ricevuto diverse minacce e intimidazioni. C’è un altissimo clima di tensione sia in campo che fuori. Venerdì il Bari si giocherà permanenza in serie B con il Brescia al San Nicola. Ci sarà ovviamente un imponente servizio d’ordine per evitare che l’eventuale dramma sportivo si trasformi in dramma vero con disordini e violenze di diverso tipo, come scrive oggi il Corriere dello Sport.

Già alcuni mesi fa il presidente Luigi De Laurentiis era stato bersaglio di pesanti contestazioni in tribuna. Prime avvisaglie di una spaccatura via via crescente tra la tifoseria e la società. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza della provincia di Bari, composto dal Prefetto e dai dirigenti delle forze di polizia, ha previsto un servizio di scorta come misura di sicurezza per la tutela del presidente Luigi De Laurentiis. La decisione è stata presa per prevenire eventuali episodi di violenza ai suoi danni.

Domenica scorsa al rientro dalla trasferta a Cittadella, il direttore sportivo del Bari Ciro Polito è stato aggredito in autogrill nella stazione di servizio di Occhiobello, in provincia di Rovigo. Avrebbe ricevuto schiaffi e calci da un paio tifosi con i quali aveva avuto in precedenza un vivace scambio di battute. Il direttore sportivo biancorosso Polito era in compagnia della moglie quando è stato preso di mira da alcuni supporter del Bari in trasferta. Sull’episodio sono partite le indagini da parte della Polizia che sta tentando di fare piena luce, in particolare è la Digos della Questura di Rovigo che ha prontamente acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno della stazione di servizio di Occhiobello. L’aggressione, a quanto risulta, sarebbe avvenuta in bagno, dove non sono presenti telecamere di videosorveglianza.