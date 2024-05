Budel: “Anguissa, un’involuzione inspiegabile; Lindstrom giudizio sospeso”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Alessandro Budel, ex calciatore e commentatore tecnico per DAZN: “Il Napoli mi ha colpito, mi aspettavo di più almeno in questo finale di stagione. E invece si vede che manca qualcosa dal punto di vista mentale, manca la rabbia agonistica e la voglia di raggiungere un obiettivo. L’Udinese è stata accorta, ha concesso poco e capisco le difficoltà nel tirare in porta dal Napoli. Nel finale troppe disattenzioni. Lobotka e Politano sono stati i più positivi, ma il resto ha poco da sottolineare. Lobotka rende quasi come l’anno scorso, Politano è migliorato, gli altri sono venuti meno. Anguissa su tutti non è più al livello della passata stagione, è sceso di intensità e ha avuto una involuzione inspiegabile. È quasi superficiale in campo, non è più cattivo e concentrato da poter essere determinante. Non ha la continuità giusta per essere in una squadra che vince, cosa che invece ha Lobotka che difficilmente sbaglia partita. Lindstrom? Il giudizio va sospeso, la stagione è stata troppo particolare. È ancora giovane e gli va dato tempo, di certo non è stato all’altezza dei titolari, ma va valutato in un contesto diverso. Nel secondo tempo non mi è dispiaciuto con l’Udinese, ma si vede che manca di fiducia e serenità. Ostigard? L’anno scorso acquisiva forza al fianco di Kim e Rrahmani, ora fa molta fatica. È un giocatore ancora giovane e non è in grado di essere uno dei primi difensori del Napoli, è normale che abbia delle difficoltà”.

