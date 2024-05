Il Napoli ha deciso: Jesper Lindstrom verrà ceduto nella prossima estate. Il danese – come riferisce TMW – non ha convinto in azzurro e ora potrebbe essere inserito come contropartita in un’eventuale trattativa, ma ha anche un discreto mercato in Bundesliga, dove ha lasciato un ottimo ricordo negli anni all’Eintracht Francoforte.

La valutazione è un problema: pagato 30 milioni un anno fa, ha un contratto fino al 2028 e sarà a bilancio per 24 milioni. Serve quindi una proposta importante, a meno che non possa essere ceduto in prestito con diritto di riscatto. Lindstrom ora percepisce un ingaggio relativamente basso, inferiore ai 2 milioni di euro. In questa stagione ha disputato 28 gare (due da titolare in campionato), senza mai andare a segno, giocando solamente 583 minuti.