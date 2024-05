Thiago Motta torna al Maradona, è stato uno dei nomi cerchiati in rosso per il dopo Spalletti

Nel toto allenatore per la panchina del Napoli non c’è più il suo nome. Eppure Thiago Motta è il tecnico che meglio ha fatto quest’anno con il Bologna e che tanti top club italiani e non solo vorrebbero alla guida per la prossima stagione. Il futuro dell’ex centrocampista di Barcellona ed Inter non è ancora deciso, quasi certamente lascerà i felsinei, ma certamente non si accomoderà all’ombra del Vesuvio. E pensare che Thiago è stato uno dei nomi cerchiati in rosso da Aurelio De Laurentiis per il dopo Spalletti. Il patron della Filmauro aveva puntato sul tecnico sudamericano e sotto questo aspetto ci aveva visto lungo. Le parti si sono anche sondate, ci sono stati tanti tanti contatti ma nessun conrtatto. Probabilmente qualcosa non è andato per il verso giusto e Thiago Motta è rimasto sulla panchina del Bologna portando i felsinei a giocare un calcio piacevole e produttivo che ha portato in dote addirittura la qualificazione alla prossima Super Champions League. Il Bologna staziona stabilmente al quarto posto in classifica ed ormai manca poco per la certezza del pass nella più importante competizione europea. Ironia della sorte, Thiago potrebbe festeggiarla proprio a Napoli.

