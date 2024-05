Repubblica: “Alla fine da Napoli i migliori vanno via. Con De Nicola il record dei pochi infortuni”

Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre.

“In un libero mercato nessuno obbliga i tifosi ad andare al cinema a vedere il film che celebra lo scudetto dell’anno scorso. In carriera io mi son sempre battuto affinché le società non aumentassero il prezzo del biglietto delle curve o dei posti popolari e non criticavo l’aumento dei prezzi delle tribune. Io credo che nel caso specifico non sia colpa del film che costa di più ma del Governo che non aumenta i salari minimi, tiene gli stipendi bassi e fa vivere l’Italia ai confini della fame. Lo scudetto del Napoli rappresenta una stagione indimenticabile e De Laurentiis, che è uomo di cinema e sa anche essere fin troppo uomo d’affari, ha fatto realizzare questo film. Chi vuole va a vederlo chi non vuole non ci va. Io lo andrò a vedere con calma ma non bisogna associare il crollo di quest’anno alla stagione scorsa. Quella è stata una stagione bellissima, un capolavoro e in quanto tale ne è stato realizzato un film. Alla domanda sul perché ci siano stati così tanti infortuni nel Napoli come nel Milan io non posso rispondere perché non sono medico. Posso segnalare la situazione, questo sì. Posso dire che il Napoli, in un periodo, ha segnato il record del minor numero di infortuni e di giocatori indisponibili con Alfonso De Nicola che, secondo me, rappresenta il più bravo medico sportivo comparso negli ultimi 20-30 anni sulla scena sportiva del calcio. Ovviamente anche lui è andato via dalla società perché i bravi alla fine spariscono da questa società. Secondo me Conte non è un allenatore compatibile con il Napoli e con De Laurentiis. Inoltre, non bisogna dimenticare che Conte, vincitore di 5 scudetti, in Italia è stato finora trascurato dalla Juve e dal Milan. Perché piace ai napoletani? Perché Conte è intransigente, intollerante e perfino ostile alla dirigenza, alla società che lo ingaggia e lo paga. Ricordiamoci che piantò in asso la Juve durante il ritiro dopo lo scudetto. Quindi è un allenatore difficile da gestire. Insomma, piace ai napoletani perché viene considerato un argine allo strapotere di De Laurentiis. Ma Conte non verrà mai e non sarebbe mai venuto. Conte, secondo Sky, costa 9mln netti che per 3 anni sono oltre 40mln lordi. Poi bisogna accettare le sue richieste sul mercato, quindi parliamo di qualcosa di improponibile”.