Improta sulla stagione del Napoli: “L’addio di Giuntoli e Spalletti ha aperto uno stato di crisi”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gianni Improta, allenatore ed ex calciatore del Napoli: “Il Napoli ha gettato all’aria l’ennesima occasione per salvare il salvabile di questa stagione. Il tutto viene fuori da un fatto inconscio, dopo le dimissioni di Spalletti e di Giuntoli si è aperto uno stato di crisi che ha gettato in una spirale il Napoli. Si è sgretolato lo Scudetto, quasi come se gli stessi Spalletti e Giuntoli non vedessero l’ora di scappare, da chi o da cosa è la vera domanda. Andrebbe chiesto questo a De Laurentiis, non capisco cosa sia realmente successo in quest’anno balordo. Il Napoli va in campo perché deve andarci, ma non ha più nulla da dare oltre la presenza. Senza tutti questi punti persi agli ultimi minuti, saremmo ancora in corsa per la Champions. La Conference League? È comunque un trofeo e come tale non va snobbato, anzi ogni società dovrebbe giocare per vincerla. È chiaro che le aspettative dopo lo Scudetto fossero altre, ma sarebbe un salvagente prezioso da cogliere in questo finale di campionato. Calzona non all’altezza del gruppo? Ieri ha parlato senza peli sulla lingua dopo la gara. È una persona schietta, ha trovato una squadra disastrato e lo abbiamo visto tutti. Non era facile imporsi da primo al Napoli dopo tanti anni da secondo“.

Factory della Comunicazione