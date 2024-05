Cannavaro nel post gara: “Abbiamo avuto un atteggiamento giusto contro una squadra che come calciatori è dietro solo all’Inter”

Ieri a Udine è stato pareggio fra Napoli e Udinese dopo una gara fra alti e bassi, ed il tecnico dei friulani ha espresso la sua soddisfazione per il risultato, importante in chiave salvezza, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Nervi tesi a Udine durante la partita: un tifoso ha avuto un acceso battibecco con Pereyra seduto in panchina. Cannavaro però si gode il pari in rimonta: «Abbiamo avuto un atteggiamento giusto contro una squadra che come calciatori è dietro solo all’Inter. È dura ma non impossibile. Stiamo provando a toglierci di dosso la paura. Siamo vivi, anche se abbiamo concesso il terzo tempo a Osi».

