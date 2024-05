UDINESE-NAPOLI: TOP & FLOP

L’Udinese a tre giornate dalla fine è invischiata in una lotta salvezza complicata e che vede coinvolti almeno altri sei club.

E’ terminata da pochissimo la sfida della “Dacia Arena” dove Udinese e Napoli si sono affrontate nel posticipo della 35° giornata del campionato di serie A. Un pareggio che serve davvero poco ai partenopei, sempre più indegni .

TOP

Osimhen– Un calciatore così bravo un tecnico così scadente non se lo merita. E’ come se Agostinelli avesse avuto il privilegio di allenare Van Basten. Se non segnasse con continuità questa squadra avrebbe avuto ben altri problemi.

Cajuste– E’ uno dei migliori nella narcolessia generale del primo tempo. Esce dal campo perché per un allenatore senza personalità è più facile togliere lui che Anguissa.

FLOP

Anguissa– Niente Frank in questo clima di anarchia generale si trova benissimo. Non aggredisce e non incide in fase offensiva tanto lo sa che nessuno comunque lo farà mai uscire dal campo.

Lindstrom– Avrebbe meritato un tecnico diverso in grado di favorirgli l’ ambientamento in Italia. La sua sfortuna è che quest’anno a Napoli di allenatori veri non se ne sono visti. Buttato in campo da titolare, in una squadra pacioccona come il suo tecnico, fa pochissime cose buone.

