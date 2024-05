Lindstrom torna in campo, dopo tanti giorni e tanti rimpianti

L’esterno del Napoli Jesper Lindstrom, dopo tanti giorni tornerà in campo stasera contro l’Udinese, ma il suo cammino in azzurro resta un mistero, come il fatto di essere stato utilizzato pochissimo. “E così, 219 giorni dopo, Lindstrom tornerà protagonista in campionato (139 dalla coppa): una vita, una catena lunghissima di domande, rimpianti e critiche. E in mezzo la giocata più interessante della sua tremenda, pallidissima stagione che in occasione dell’ultima sosta ha raccontato della sua esclusione dall’elenco dei convocati della Danimarca, tanto per non farsi mancare nulla: entra con il Verona, si piazza a sinistra e manda in porta Ngonge. Ma siccome la stagione è storta sul serio, e alla fine fu assegnato l’autogol a Dawidowicz, Jesper non ha potuto brindare al primo assist. Il gesto e la giocata, però, restano. E tra l’altro, oggi, è proprio a sinistra che giocherà per la prima volta dall’inizio: pare che sia la sua posizione prediletta, la zona di luce. Magari tirerà fuori il repertorio da 25 milioni”.

