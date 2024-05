Il doppio ex: “Pensavo il Napoli potesse arrivare tra le prime quattro”

1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Raffaele Sergio, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Udinese: “Stagione deludente? , programma radiofonico in onda su, è intervenuto, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli : “Stagione deludente?

Un po’ l’appagamento, un po’ qualche scelta affrettata. Non si è avuto il giusto equilibrio nel resistere sulle scelte iniziali. Si è seguita l’opinione popolare sull’esonero die questo può aver influito sul prosieguo della stagione. Non era facile sostituire, ma quando si sceglie un tecnico, bisogna avere la forza di sostenerlo e garantirgli più tempo. Da questo si capisce se è l’allenatore giusto. La fretta ha portato a questa mancanza di equilibrio.ha fatto qualcosa di straordinario. Poi, bisogna avere la forza e la costanza di sostenere un allenatore. Tutti erano convinti fosse la causa dei problemi degli azzurri, arrivando ad un cambio che non ha garantito i risultati auspicati. Sono sempre dell’idea che, quando si sceglie un allenatore, bisogna cercare di dargli massima fiducia. Se vediamo le scelte degli ultimi anni, a parte, sono sempre state di seconda rilevanza, come lo stesso, pur essendosi rivelate di successo. In questo momento, molto dipenderà da quel che vuole la proprietà. Le scelte della società, negli ultimi anni, sono sempre state indirizzate alla valorizzazione di tecnici poco conosciuti. Dopo quest’anno bisognerà resettare tutto. Ci sono allenatori bravi in giro. Sarà importante non avere fretta.è un allenatore che, prima di tutto, tende a comandare al 100%. Conoscendo il presidente, non sarebbe un rapporto facile. Che sia un top mondiale è fuori discussione, ma è anche esigente. La linea societaria non mi sembra andare in questa direzione. Le dichiarazioni del tecnico leccese denotano il suo apprezzamento per la piazza azzurra. Tuttavia, si rischierebbe di andare allo scontro con due personalità così forti. Ripeto, inoltre, che la storia del club ci dice che ilè sempre andato su scelte intuitive. Gara di stasera? In campo ci vanno i calciatori e contano sempre le motivazioni. Se ilnon avrà niente da perdere, la gara potrà essere anche a favore dell’. Le ultime partite, lo sappiamo benissimo, fanno sì che influiscano molto i valori in campo. Se non si ha nulla da perdere, si tende sempre a dare una mano. Si è sempre fatto. In campo ci si parla e si cerca di trovare una soluzione. Pensavo che almeno tra le prime quattro ilpotesse arrivare, vista la qualità della rosa. Sia gli infortuni che la Coppa d’Africa, però, hanno influito ulteriormente“.