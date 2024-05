DAZN – Cajuste: “Napoli è una delle esperienze più belle e totalizzanti che potesse capitarmi”

Al termine di Udinese/Napoli, Cajuste ai microfoni Dazn: “C’è rammarico per il pareggio, delusione per tutti. Non so dire cosa sia mancato quest’anno, è una domanda difficile. Tanti aspetti da valutare. Quello che è certo è che c’era un grande carico di aspettative da parte dei tifosi e della società. Non è semplice capire cosa sia mancato in questa stagione. Stasera, per esempio, dopo il gol dell’1-0 è mancato ritmo, abbiamo fato giocare troppo l’Udinese. E questo è un errore che si sta ripetendo un po’ troppo spesso. La mia esperienza qui? Per me Napoli è meravigliosa. È una delle esperienze più belle e totalizzati che poteva capitarmi, nonostante i risultati non siano stati quelli che tutti si aspettavano. Sì, certamente, io voglio restare. Voglio fare di tutto per rendere i tifosi felici.”

